Czas zbierać szczaw. Przy Starym Młynie w Grucznie gotowali szczawiową. To pierwsze z trzech warsztatów kulinarnych w tym sezonie

Jak zrobić dobrą szczawiową?

Wiosenne warsztaty cieszyły się zainteresowaniem. Uczestnicy gotowali przy Starym Młynie w Grucznie, położonym w malowniczej dolinie Wisły. Wśród sezonowych potraw na „sz” była zupa szczawiowa, której gotowanie poprzedziło zbieranie szczawiu na pobliskich łąkach. Chętnie włączyły się w to dzieci. - Przed dodaniem do zupy szczaw trzeba przysmażyć na maśle, poddusić, go, ponieważ masło jest nośnikiem smaku – zalecała Edyta Szast. - Szczawiowa powinna zawierać białko, bo szczaw wypłukuje je z organizmu, dlatego można ją gotować na wywarze mięsnym i podawać z drobnymi kawałkami mięsa. My podamy ją z jajkiem i ze słodką śmietaną.