Dobre wieści dla wędkarzy. Przedświąteczne zarybianie kolejnych jezior w Regionie Wodnym Noteci trwa

W grudniu do jezior trzech obwodów rybackich wpuszczono narybek szczupaka: do Jeziora Wilczyńskiego na cieku bez nazwy w zlewni kanału Ostrowo - Gopło (175 kg), do Jeziora Budzisławskiego w tej samej zlewni Ostrowo – Gopło (100 kg), do Noteci Zachodniej (25 kg).

RZGW dziękuje za pomoc lokalnym wędkarzom, tzw. Ekipie z Wilczyńskiego.