Dom nagich lalek - bieżącą sytuację komentuje Adam Willma

W takiej budzie kilku panów naraz mogło na żywo oglądać rozbierająca się panią. Zza szyby oczywiście. Kosztowały te przyjemności kilka złotych za 5 minut. Nie wiem czy podobne wynalazki jeszcze dziś istnieją, ale wówczas biznes kręcił się chyba całkiem nieźle.

Zastanawiam się co by było, gdyby te plastikowe budy porozstawiać dziś pod szkołami podstawowymi, żeby dzieci miały na co wydać zaskórniaki. Że oburzające? A niby dlaczego? Statystyczny sześciolatek ma dziś w rękach narzędzie, które wpuszcza go do świata, o którym pani z pipszołu nie śniło się w najbardziej wyuzdanych snach. Trzeba by było zaprezentować te obrazki babciom i dziadkom, którzy składają się na smartfon dla wnusia. I pokazać im jak niewiele klików wystarczy, aby od słowa „zwierzęta” przejść do pornografii z udziałem zwierząt.