Duszności z wielkoduszności - komentuje Adam Willma

O Toruńskiej Książnicy Kopernikańskiej nie potrafię pisać obiektywnie, bo to nie dość, że ogromnie zasłużona instytucja w przeszłości, to jeszcze współtwórca najlepszej w kraju Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Każdy, kto grzebał w papierach z przeszłości wie, jak nieocenioną robotę odwalili w Książnicy. Toruńskimi muzealnikami i historykami sztuki wstrząsnęła właśnie informacja, że w akcie wdzięczności za podarowaną nam przez Węgry zbroję Zygmunta II Augusta, przekażemy Węgrom znajdujący się w Książnicy XV-wieczny, przepięknie ilustrowany manuskrypt z biblioteki króla Węgier.

Wymiany cennych zabytków zdarzają się niezwykle rzadko (w Polsce taką „szczodrością” wykazali się m.in. Edward Gierek i Jerzy Buzek) i dotyczą raczej świeższych nabytków. Problem toruńskiego manuskryptu polega na tym, że w miejskich zbiorach znajduje się od XVI wieku (!), a więc należy do historii miasta i jest jednym z najcenniejszych jego skarbów. Jakby tego było mało, wielkodusznością wobec Węgrów wykazał się poseł PiS z Krosna (rzut beretem do dawnej granicy polsko-węgierskiej z 1919 roku), którego sprawa toruńskiego skarbca zapewne ani grzeje, ani ziębi. Co prawda Książnica miałaby na otarcie łez dostać okrągłe 25 milionów, ale dla muzealników to judaszowe srebrniki i złamanie obowiązujących zasad. Bo prawdą jest, że wyciągnięcie jednego klocka z wielkiego muzealnego status quo, mogłoby spowodować nawałnicę. Choćby wobec „Sądu Ostatecznego” Memlinga, dumy gdańszczan, który trafił przecież do Polski wskutek regularnego rabunku.