Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Staż pracy po nowemu i krótszy czas pracy? Jest decyzja rządu! [18.06.2024 r.]

Krótszy czas pracy - jest decyzja rządu. Ważne zmiany w Kodeksie Pracy

- W praktyce będzie wyglądało to tak, że firmy będą miały tyle samo osób w krótszym czasie w przypadku dużych zakładów produkcyjnych czy usługowych. To może stanowić ogromne wyzwanie. Natomiast dla małych i mikro przedsiębiorców wyzwaniem mogą być konsekwencje związane z tym, że mikroprzedsiębiorca będzie ponosił te same koszty, co dzisiaj przy skróconym czasie pracy zatrudnionego - wyjaśniała mec. Marta Olczak-Klimek z kancelarii Olczak-Klimek, van der Kroft, Węgiełek.

To z kolei może się wiązać z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników, co automatycznie będzie się wiązało ze zwiększeniem kosztów. Dodatkowo wynagrodzenie nie ma ulec obniżeniu, co oznacza, że pracodawca będzie płacił pracownikom za zredukowany czas pracy tyle samo, co obecnie za 8 godzin.

Jednocześnie ekspertka podkreśla, że idea wprowadzenia skróconego czasu pracy jest słuszna.