Dynia w zalewie, ćwikła, śliwki w occie, dżem malinowy - przepisy na tradycyjne przetwory

Produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych 12 lipca 2019 roku w kategorii Produkty Warzywa i owoce w województwie łódzkim.Autorzy zgłoszenia zaznaczają, że przeznaczone do produkcji przetworów maliny, powinny być odpowiednio dojrzałe, dorodne, aromatyczne i soczyste. Owoce zbierane są ręcznie, w suche, słoneczne dni, nigdy deszczowe.Maliny oczyszczamy z liści, jeśli pojawiły się między owocami. Następnie należy starannie przebrane maliny układać jedna obok drugiej na talerzach, przesypać cukrem i odstawić na noc. Kolejnego dnia gotujemy maliny w przygotowywanym wcześniej syropie z wody i cukru. Maliny smażymy na wolnym ogniu, aż do uzyskania właściwej konsystencji, często mieszamy, aby dżem się nie przypalił. "W celu przedłużenia trwałości dżemu, maliny z cukrem smaży się po kilka minut, po czym odstawia na około 10 minut i dosmaża jeszcze kilkukrotnie. Następnie maliny przelewa się do salaterki i na drugi dzień powtarza się czynność smażenia. Tak powstały dżem, nakładany jest do szczelnie zakręcanych, wyparzonych wcześniej słoików, które odwracane są do góry dnem", instruują autorzy przepisy na dżem z malin wpisany na LPT w województwie łódzkim.