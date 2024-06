Dzięki temu twoje ogórki będą rosły jak szalone. Mamy listę 5 naturalnych sposobów [16.06.24]

Chcesz cieszyć się obfitymi zbiorami ogórków i zabezpieczyć je przed szkodnikami oraz chorobami? Zapomnij o sztucznych preparatach! Wypróbuj te naturalne nawozy, które zrobisz z produktów, które na pewno masz już w domu lub ogrodzie!

Ogórki to pyszne i zdrowe warzywa, które można wykorzystywać w kuchni na wiele różnych sposobów. Świetnie smakują surowe, ale można je też kisić, marynować, czy grillować. Doskonale komponują się z różnymi rodzajami mięsa, można dodawać je do sałatek i kanapek. Żeby jednak móc delektować się domowymi pysznościami najpierw trzeba zadbać o uprawę ogórków.

Uprawa ogórków – najważniejsze informacje

Sadzonki ogórków lubią miejsca nasłonecznione oraz żyzną glebę. Należy je regularnie podlewać, jednak nie doprowadzać do przelania. Zbyt mało wody doprowadzi do usychania sadzonek, a zbyt dużo do jej gnicia. Warto wodę dozować dokorzeniowo, a nie podlewać ogórki z góry – to zapobiegnie rozwojowi chorób i pleśni na liściach.

Ogórki – kiedy nawozić?

Szybki wzrost i obfite owocowanie ogórków to marzenie każdego ogrodnika. By to osiągnąć niezbędne jest stosowanie odpowiednich nawozów. Można je używać w dwóch okresach.

Pierwsza opcja to dodanie nawozu do gleby przed wysadzeniem ogórków do gruntu. Druga opcja to stosowanie preparatów kiedy sadzonka ma 3-4 liście, ale jeszcze nie kwitnie. Po tym czasie lepiej powstrzymać się z nawożeniem i opcjonalnie stosować opryski dolistne. W poniższej galerii poznaj najlepsze naturalne nawozy do ogórków.

