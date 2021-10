Eksperci ostrzegają - mobbing jest jak chory ząb. Sam go nie wyrwiesz

Jeden z Czytelników opisał swoją sytuację. Przełożony metodycznie, przez kilka lat robił wszystko, by zohydzić mu pracę w urzędzie miasta. Ciągle zapraszał go „na dywanik”, czepiał się każdej drobnostki, używał argumentów ad personam, rzadko miał uwagi merytoryczne. Mężczyzna w końcu sam odszedł z pracy, ale dopiero psychoterapia sprawiła, że zdecydował się na to, nie widząc możliwości wygrania z dyrektorem wydziału... kultury. Nie poszedł do prawnika.

Bardzo poruszający list dostałam od innej Czytelniczki, która pisze: „Mój mobbing w urzędzie miasta miał miejsce 21 lat temu, a ciągle jeszcze pamiętam. Ale myślę, że poza mną już o tym nikt nie pamięta. Nawet mobberka. Ale ciekawa sprawa. Będąc ławnikiem w wydziale rodzinnym sądu okręgowego byłam świadkiem rozwodu syna mojej mobberki (doprowadziła do usunięcia mnie z urzędu - musiałam zwolnić się na własną prośbę). Jej syna w innym zakładzie pracy spotkało to samo, co mnie od niej. Stracił pracę, zdrowie wysiadło, próby samobójcze, na koniec żona wystąpiła o rozwód. Nie wiem, jak to się skończyło, ale przynajmniej mobberka przypomniała sobie tamtą sytuacje sprzed trzynastu lat, kiedy nasze spojrzenia spotkały się”.