Fatalny karnisz, czyli prawo statystyki - komentuje Adam Willma

Tak było i ze mną, kiedy wczoraj żona wysłała mnie po karnisz. Nie, nie byle karnisz, ale taki mini, do zasłonki pod kuchennym blatem. No więc myk, w samochód, market budowlany i załatwione. Tak mi się przynajmniej zdawało. Ale nie, tak lekko nie będzie. Pani z obsługi nawet nie odwróciła głowy: „Nie handlujemy czymś takim”. Z naciskiem na „czymś takim”, tak żeby zabrzmiało „pomyliłeś nas, chłopie, z buda na targowisku”.

Ok, bujajcie się. I gnam na drugi koniec miasta, do największej toruńskiej świątyni wyposażenia wnętrz. - Małe karnisze mamy tylko do zazdrosek, ale one są za słabe... – martwi się chłopak z działu firan. On z kolei - do rany przyłóż. Czuć, że nieba chciałby uchylić, ale bezradnie rozkłada ręce: - Od kiedy pracuję nie było już takich karniszy. A pracuję 9 lat.