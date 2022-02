Feralna minuta! KH Energa Toruń rozpoczyna play off od porażki

JKH GKS Jastrzębie - KH Energa Toruń 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Bramki: 0:1 Syty - Zając, Rożkow (2:51), 1:1 Sevcenko - Razgals (5:42), 2:1 Paś - Pavlovs (20:50), 3:1 Kalns - Paś (21:37), 4:1 Paś - Kalns (41:34), 5:1 Razgals (55:34)

KH ENERGA: Studziński - Szkodenko, Jaworski, Kogut, Arrak, M. Kalinowski - Kuraszow, Szkrabow, Vasjonkin, M. Kalinowski, Huhdanpaa - Kozłow, Rodionow, Limma, Karczocha, Szabanow - Bajwenko, Olszewski, Zając, Rożkow, Syty.

Play off rozpoczął się świetnie dla toruńskiej drużyny. W 3. minucie prowadzenie gościom dała czwarta formacja. Torunianie wygrali bulik, a Syty bez namysłu przymierzył pod poprzeczkę. Podrażniony mistrz Polski od razu zabrał się do odrabiania strat, a Mateusz Studziński musiał się mocno uwijać między słupkami. To była tercja gospodarzy, a już po trzech minutach wyrównał Arturs Sevcenko.