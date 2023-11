Forum Rolnicze "Gazety Pomorskiej" o produkcji mleka. Takie są szanse i zagrożenia dla branży mleczarskiej

Większe pogłowie krów mlecznych i większa wydajność

Na produkcję mleka wpływają przede wszystkim pogłowie krów mlecznych i ich wydajność. Według danych GUS, w 2022 r. produkcja mleka wyniosła ok. 14 500 mln litrów i była o ok. 0,3 proc. większa niż w 2021 r.

Na wzrost produkcji mleka wpłynęły też duże zbiory i wysoka jakość pasz. - Skutkowało to wzrostem przeciętnej wydajności krów mlecznych i w konsekwencji większą produkcją mleka - wyjaśnia KOWR. - Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w 2022 roku wydajność mleczna krów osiągnęła 6820 litrów na sztukę, o 1,3 proc. więcej niż w 2021 roku i o 63 proc. więcej niż w 2004 r.

Szanse dla rozwoju produkcji mleka w Polsce

Tradycja w produkcji mleka w Polsce, doskonały park technologiczny, rosnąca jakość surowca, a także rozwinięte kontakty handlowe z zagranicą są mocnymi stronami branży mleczarskiej w Polsce. Szanse na zwiększenie produkcji daje też zdolność szybkiego dostosowania przetwórców do oczekiwań konsumentów, o czym świadczy szeroka gama produktów mlecznych. Rośnie też spożycie mleka i jego przetworów.

- Przyczyniły się do niego kampanie informacyjno-promocyjne, kształtujące zdrowe nawyki żywieniowe oraz pogłębiające wiedzę na temat wartości odżywczych mleka i produktów mleczarskich - uważa KOWR.

Zagrożenia dla polskiej branży mleczarskiej

Do słabych stron branży mleczarskiej w Polsce zalicza się duże rozproszenie gospodarstw i niewystarczająco dobrą pozycję w relacji z dużymi sieciami detalicznymi.

- Zagrożeniem jest też utrudnienie w łańcuchach dostaw spowodowane przez wojnę na Ukrainie, a także nieprzewidywalność sytuacji na rynkach trzecich, a w szczególności embarg i barier w handlu – objaśnia KOWR. - Produkcji mleka nie służą też silne ruchy wegańskie, w tym coraz liczniejsze kampanie ukierunkowane na spożywanie produktów i preparatów zastępujących mleko.

Stałym problemem branży jest rosnąca migracja ze wsi do miast – coraz mniej młodych rolników chce się zajmować produkcją mleka. Co może odwrócić ten trend? Na ten temat i wiele innych, ważnych dla rolników, porozmawiamy 2 grudnia w hotelu Cukrownia Żnin. W Forum Rolniczym mogą uczestniczyć tylko osoby zaproszone. Podczas gali zwieńczającej to wydarzenie, nagrodzimy też laureatów konkursu „Rolnictwo mam w genach”.

Źródło: KOWR