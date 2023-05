Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 26.05

Bajerze od 2 do 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 33, 34, 34B, 34D, 35, 57, 17/5, 99/12. 26.05 od godz. 9:00 do 13:00

Zakurzewo 3b, 3D, 3f, 3G, 5B, 8/A, 10A, 11, 12, 12/A, od 13 do 15, 15A, od 16 do 18, 21, 22, od 26 do 29, 29A, 30, 123/8, 252/11, 252/12, 260/3, 301/1, 343 (GPO), 350. 26.05 od godz. 7:00 do 11:00

powiat radziejowski

Bytoń 74, 100, 100A, od 101 do 105, 107, 105/4, Bytoń-112/4, dz. 101/2, Nasiłowo od 1 do 7.

26.05 od godz. 11:00 do 13:00

powiat aleksandrowski

Zarębowo 12, 14, 15, 17, 18A, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29A, od 30 do 32.

26.05 od godz. 8:00 do 10:00

powiat lipnowski

Chojno 67, Nowa Wieś 13, 14.

26.05 od godz. 8:30 do 12:00

Kolankowo .

26.05 od godz. 8:00 do 14:00

powiat żniński

Huta-Chojno 1, 2, 5, od 19 do 21, 23, 25, 130, 118.

26.05 od godz. 8:30 do 12:00

powiat rypiński

Skudzawy 27A, 28, 28A, od 29 do 33, 33A, 34, 35, 35a, od 36 do 40, 40/A, od 41 do 45.

26.05 od godz. 8:00 do 11:00