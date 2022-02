Gotują, szyją na maszynie, dziergają na drutach. Liczne atrakcje w świetlicach wiejskich w Topolinku i Głogówku Królewskim

- Szukam sposobu, żeby przyciągnąć do świetlicy wiejskiej więcej mężczyzn. Najchętniej przychodzą na dzień sportu i turniej tenisa stołowego . Czekam na ważne wydarzenie w piłce nożnej, żeby zorganizować strefę kibica. Kupiliśmy ekran i rzutnik, będzie można wspólnie obejrzeć mecz – zapowiada Ewelina Siczek, sołtys Topolinka w gminie Świecie.

- Oni mają piękny teren nad Wdą, ze stołami i ławkami, dlatego organizujemy tam dożynki. My mamy plac zabaw, więc u nas robimy wspólny Dzień Dziecka – wyjaśnia Joanna Stankiewicz, sołtys Głogówka Królewskiego.

W grudniu w tamtejszej świetlicy pojawiło się kilka maszyn do szycia. Panie uszyły materiałowe choinki.

- Wspieramy się z sołtys Topolinka różnymi pomysłami, ale nie ma reguły, że chwycą w obu wsiach, np. u nas nie było zainteresowania feriami – mówi Joanna Stankiewicz.

Za to w Topolinku liczna grupa dzieci nauczyła się, jak zbudować karmnik i pomalować ceramikę.