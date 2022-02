Toskania Kociewska z Bochlina – ambasador opieki w gospodarstwach rolnych

Dlatego na zlecenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi powstał zespół do spraw wdrożenia modelu gospodarstwa opiekuńczego. Bazuje on na raporcie dotychczas podejmowanych inicjatyw, w którym najwięcej miejsca poświęcono doświadczeniom wypracowanym w województwie kujawsko-pomorskim.

Za wzór podawana jest Toskania Kociewska, gospodarstwo z Bochlina w gminie Nowe. Według autorów raportu, to model trudny do powtórzenia , bo Toskania Kociewska jest „unikalnym gospodarstwem ze względu na predyspozycje, doświadczenie i osobowość gospodarzy”.

Zwierzęta współuczestniczą

Włosko-polskie małżeństwo Sara Valentini-Pstrong i Arkadiusz Pstrong na 12-hektarowe gospodarstwo przeniosło się w 2009 r. z Włoch. Najpierw skupili się na uprawach ekologicznych.

- Decyzja o postawieniu na rolnictwo ekologiczne nie była decyzją czysto ekonomiczną, ale przede wszystkim decyzją dotyczącą stylu życia i wyznawanych wartości – czytamy w raporcie. - Ich konsekwencją jest także to, że Toskania Kociewska nie będzie nigdy prowadzić produkcji zwierzęcej. Jest ona azylem dla zwierząt, które znalazły się w trudnej sytuacji oraz domem dla zwierząt, które pomagają w prowadzeniu działalności społecznej. Dobrą ilustracją tego faktu jest to, że właściciel gospodarstwa zwrócił badaczowi uwagę, by nie używać sformułowania „wykorzystywanie zwierząt do prowadzenia terapii”, ponieważ nie oddaje ono ducha prowadzonej działalności, w której zwierzęta współuczestniczą.