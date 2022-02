Te gminy sięgnęły po dotacje na usuwanie folii i innych odpadów rolniczych. Dla gospodarzy to duże wsparcie

Gmina Brzozie (powiat brodnicki) otrzymała 35 128 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag ”.

Jak teraz sprawdzić kondycję rodzin pszczelich? Otwieranie uli w lutym to duży błąd!

Wnioski rolników zainteresowanych oddaniem folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu big bag gmina Brzozie przyjmowała w 2021 r.

- Pozwoliło to na oszacowanie ilości tych odpadów przed aplikowaniem o środki zewnętrzne na ich odbiór i utylizację. Rolnicy, którzy zgłosili się wtedy, do końca maja 2022 roku będą mogli oddać wyprodukowane odpady w miejscu wyznaczonym przez Urząd Gminy Brzozie - informuje Danuta Kędziorska-Cieszyńska, wójt gminy Brzozie.

Problem z utylizacją folii pozostającej z działalności rolniczej wynika m. in. z tego, że nie jest ona uznana za odpad komunalny, dlatego obowiązek jej zagospodarowania ciąży na rolniku, a nie na gminie.