Gwiazdory i ozdoby choinkowe w sprzedaży od wakacji. "Kalendarz nam się pomylił?"

Bombki na choinkę, krasnale, aniołki, gwiazdory, niby to ośnieżone domki-figurki czy papier do pakowania prezentów, taki z motywami świątecznymi - oto, co można kupić w sieci sklepów TEDi, m.in. w Bydgoszczy.

Oferta jest dostępna już od końca sierpnia. Niektórzy klienci kupują ozdoby już na grudzień. Chwalą szeroki wybór i przystępne ceny. Inni się wstrzymują. Nie wszyscy przywykli do widoku bałwanków i lampek choinkowych, sprzedawanych jeszcze latem.

- Tutaj chyba powiedzenie „im szybciej, tym lepiej” nie zdaje egzaminu - uważają ci drudzy. - Rodzice jeszcze kompletują wyprawki szkolne dla dzieci. Dziwi widok przyborów na lekcje w sąsiedztwie dekoracji na wigilijny stół.