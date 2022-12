In vitro to nie tylko obrazki szczęśliwych rodziców i niemowląt w wózkach. To mnóstwo problemów

Gorąca probówka

Sięgnijmy jednak do początków. Pierwsze dziecko z zapłodnienia pozaustrojowego urodziło się w Polsce 12 listopada 1987 roku. Magda przyszła na świat w Białymstoku dzięki zespołowi lekarzy pod kierownictwem prof. Marian Szamatowicza. Rodzice Magdy nie musieli płacić całą procedurę. Lawina ruszyła i kolejne „dzieci z probówki” przychodziły na świat na koszt państwa. W 1991 roku wykreślono zapłodnienie in vitro z listy procedur medycznych opłacanych z pieniędzy publicznych. W prasie (i to nie tylko tej związanej z prawą stroną) co prawda pojawiały się co jakiś czas alarmistyczne teksty o konsekwencjach nieskrępowanych eksperymentów z zarodkami, ale politycy omijali ten temat. Prywatne kliniki oferujące zapłodnienie pozaustrojowe rosły jak na drożdżach.