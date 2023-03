Inowrocław. Działacze Solidarnej Polski pytają prezydenta Inowrocławia o dwie spalarnie i krematorium oraz o parlamentarne plany

Były zastępca prezydent Inowrocławia dodał też, że wraz z Damianem Polakiem zwołał konferencję prasową, by zadać prezydentowi miasta ważne pytanie.

- Od kilku tygodni wśród działaczy Platformy Obywatelskiej na terenie Inowrocławia chodzi taka plotka, że pan prezydent zamierza przestać być prezydentem Inowrocławia i chce kandydować w najbliższych wyborach do Sejmu lub Senatu. Czy prawdą jest to, że na miasto Inowrocław, na inowrocławian ściąga inwestycje, które są szkodliwe, a jednocześnie sam zamierza eksportować się do parlamentu? - zapytał Stachowiak.