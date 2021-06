Ivica Skelin nowym trenerem Polskiego Cukru Toruń

W tym tygodniu udało się dojść do porozumienia z Ivicą Skelinem. To bardzo ciekawy i doświadczony szkoleniowiec. Dwa ostatnie sezony spędził w Splicie, z którym rozstał się na początku tego roku.

Początkowo trenerem Polskiego Cukru miał być Dejan Mihevc, który nawet zaczął szukać graczy do drużyny. Były wicemistrz Polski z Twardymi Piernikami ostatecznie jednak przyjął bardziej konkretną propozycję z ligi węgierskiej. Prezes Piotr Barański najpierw kolejnego kandydata szukał na Litwie (propozycję odrzucił Mantas Sernius, opiekun żeńskiej reprezentacji tego kraju), ale ostatecznie nowego trenera znalazł w Chorwacji.

Największe sukcesy 47-latek święcił w lidze holenderskiej, gdzie był dwukrotnie wybierany trenerem roku (2014 i 2015). Wtedy zdobywał mistrzostwo i puchar tego kraju oraz srebro z Donarem Groningen. W 2019 roku wywalczył jeszcze brąz z New Heroes Den Bosch, a potem wrócił do Splitu.

Skelin był także mocno związany z reprezentacją Chorwacji. Pełnił rolę asystenta selekcjonerów Josipa Vrankovicia, Jasmina Repesy i Aleksandara Petrovicia. Na przełomie 2017 i 2018 roku przez kilka miesięcy samodzielnie prowadził kadrę w eliminacjach mistrzostw świata, choć bez większych sukcesów.

Wszystko wskazuje na to, że Jarosław Zawadka wróci na stanowisko asystenta. Jest już także konkretny plan na budowę zespołu. W Toruniu mają Aarona Cela i Bartosza Diduszkę, a a klub chciałby jeszcze dołożyć dwóch ogranych ligowych koszykarzy (plus młodzież). Do tego zestawu Skelin ma znaleźć wartościowy zestaw obcokrajowców.