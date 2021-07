Janina Bernasiak z Chełmna dostała medal marszałka. Rocznik - papieski! Zdjęcia

Janina Bernasiak urodziła się 9 lipca 1920 r. w Pleckiej Dąbrowie (łódzkie), skąd w dzieciństwie z rodziną przeniosła się do podchełmińskich Dworzysk. Z trójką rodzeństwa dorastała w gospodarstwie. Gdy wybuchła II wojna światowa z bliskim została przesiedlona do Generalnego Gubernatorstwa. W Dąbrowie Zduńskiej uczyła się w Żeńskiej Szkole Rolniczej. W stolicy, w Powstaniu Warszawskim, w którym brała udział jako sanitariuszka, łączniczka, nosząc pseudonim "Sarna" - poznała przyszłego męża. Za mąż za Bolesława Bernasiaka wyszła w 1944 roku i przeprowadziła się do Warszawy. Po upadku Powstania Warszawskiego para została rozdzielona i trafiła na roboty przymusowe do Niemiec. W drodze na kilka dni trafiła do obozu w Oświęcimiu. Po wojnie wrócili do kraju i w 1958 roku zamieszkali w Dworzyskach, gdzie prowadzili gospodarstwo rolne. Wychowała z mężem dwie córki i dwóch synów, z których starszy zajął się gospodarstwem po przejściu pani Janiny na emeryturę. Obecnie seniorka mieszka z córką w Chełmnie na osiedlu Kopernika.