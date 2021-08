Jubileuszowy zlot miłośników astronomii w Niedźwiadach koło Szubina pełen wrażeń [zdjęcia]

- To miejsce nas urzekło - wspomina po latach Marek Nikodem. - Zrodziło się marzenie, żeby zbudować tu obserwatorium astronomiczne. Ale to była mrzonka. Dwa lata później, gdy szkoła w Niedźwiadach została zlikwidowana, podjęliśmy starania, by budynek zaadaptować na naszą siedzibę oraz pozyskać teren.