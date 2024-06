Kampania do Europarlamentu na finiszu. Bez charakteru i nudna? "Kreatywność poniżej zera. Smutne"

- Uderzyło mnie, że tę samą kompozycję banerów widziałam przy okazji wyborów do samorządów. Te same twarze. Zwróćmy uwagę, że kandydaci są takimi, można powiedzieć dyżurnymi pojawiającymi się co kampanię - mówi dr hab. Magdalena Mateja, prof. UMK zatrudniona w Katedrze Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa. - Używa się pewnych rozpoznawalnych w regionie nazwisk, które po prostu obsługują potrzeby partyjne. I ci ludzie pojawiają się w kampanii do parlamentu, potem w kampanii do Parlamentu Europejskiego albo na przykład startują do sejmiku, czyli można powiedzieć, że mamy do czynienia z ograniczoną opcją wyboru.

Minimalna aktywność kandydatów do PE

- Chciałoby się zobaczyć w kampanii nowe twarze. Nie wątpię, że są kompetentni ludzie, którzy by się w Parlamencie Europejskim odnaleźli, bo na przykład ich wykształcenie, znajomość języków obcych sprawdziłyby się w pracy na rzecz Polski i Europy. Natomiast partie takich osób oczywiście do siebie nie dopuszczą - komentuje prof. Magdalena Mateja. - W niektórych regionach sięgnięto po twarze znane z kultury popularnej, czy ze sportu. To, na przykład Tomasz Frankowski, znany polski piłkarz, który się przysłużył reprezentacji. Kandydaci po prostu mają być rozpoznawalni. Nie wiem, czy to jest dobry klucz. Mam przeczucie, że najgorszy z możliwych.

W podbydgoskim Osielsku widziany był z kolei elektryczny fiat 500 z ogłoszeniem posła Norberta Pietrykowskiego z Trzeciej Drogi. Z kolei komitet wyborczy Polexit ograniczył się do wysłania do mediów apelu z danymi kontaktowymi "na wypadek" organizowania "debat, wywiadów i spotkań z kandydatami".

Tu warto dookreślić, że Frankowski to już też doświadczony polityk. I to formatu europejskiego właśnie, bo w fotelu europosła zasiadał już od 2019 roku. Zdaniem medioznawczyni UMK, można się spodziewać powyborczego lamentu, że "ruchy antyunijne przejmują władzę w UE": - Ale partie same się przyczyniają do takiego stanu, nie angażując się w kampanię. To jest ogromny błąd, powinniśmy zwracać powszechną uwagę na to, że to są być może najważniejsze wybory dla Polaków - podkreśla Mateja. - Pragnę przypomnieć, że w sytuacji, kiedy nasza praworządność była zagrożona, to tak naprawdę jedynym bezpiecznikiem, który utrzymał nas na tym słusznym kursie, to była Unia Europejska.

Negatywne nastroje bardziej nośne

Eksperci komentujący nastroje polityczne są zgodni, że zwykle to właśnie odczucia negatywne łatwiej wykorzystać kampanijnie. - Z natury, jako ludzie większą wagę przywiązujemy do rzeczy negatywnych - mówi prof. Magdalena Mateja. - Zapamiętujemy, że ugryzł nas pies, a nie to, że dostaliśmy nagrodę za dobre wyniki w nauce. proszę zobaczyć, kto motywuje ten obóz prounijny. To znowu Donald Tusk. Mam wrażenie, że my sami składając wszystko na barki jednostki, tak naprawdę przyczyniamy się do kreowania jej kultu. Donald Tusk nie może organizować wszystkich pikników europejskich, marszy popierających demokrację i innych wydarzeń.

- Zaangażowanie demokratów w regionach naprawdę było nikłe. Kreatywność poniżej zera. To smutne. Wraz ze stażem naszego związku z Unią powinniśmy o nią coraz bardziej dbać i bardziej o nią zabiegać. Tymczasem mamy do niej taki stosunek trochę jak do starej żony. Zaniedbujemy ją i rozglądamy się po bokach. To bardzo niebezpieczne - dodaje ekspertka.