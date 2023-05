Kiełbasa bydgoska ubiega się o unijne oznaczenie geograficzne. Receptura ma co najmniej pół wieku

24 maja w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP oraz przedstawiciele zakładów przetwórczych z naszego regionu ogłosili rozpoczęcie starań o objęcie kiełbasy bydgoskiej unijnym oznaczeniem geograficznym.

- Składamy wniosek do urzędu marszałkowskiego o wpisanie kiełbasy bydgoskiej na listę produktów tradycyjnych. To pierwszy krok, żeby zgłosić kiełbasę bydgoską do Unii Europejskiej – wyjaśnił Tomasz Parzybut, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP. - Liczę, że kiełbasa bydgoska będzie produktem topowym, znanym w całym kraju jak kiełbasa lisiecka, która kilka lat temu była jednym z produktów regionalnych, a dziś zna ją każdy smakosz mięsa. Kiełbasa bydgoska ma pół wieku tradycji, Kujawy mogą z niej słynąć.

W zbiorze z lat 50-tych

Historię kiełbasy bydgoskiej przedstawił Krzysztof Leśniewski, pisarz, znawca historii wędlin: - Zaczyna się ona w latach 50-tych, receptura została udostępniona w zbiorze przepisów dla zakładów mięsnych. W latach 60-tych/70-tych była troszeczkę zmodyfikowana. Powstały dwie wersje: kiełbasa parzona i surowa. Obydwie mają klientów i cieszą się w naszym województwie uznaniem. Skąd powstał przepis? Po wojnie zakłady mięsne zebrały wszystkie małe zakłady przetwórstwa, które wytwarzały kiełbasy i w każdym regionie nazwano kiełbasę od regionu. W Bydgoszczy była bekoniarnia, więc kiełbasę nazwano bydgoską. Robiono ją z samej „dwójki” (II klasa mięsa - od 16 do 20 proc. tłuszczu – przyp. red.), ze względu na to, że zostawała po robieniu bekonów.

Najprostsza przy świniobiciu

Waldemar Sznajdrowski z Zakładów Mięsnych w Niewieścinie opisał aktualny proces produkcji bydgoskiej: - Wykorzystujemy do tego mięso wieprzowe, wędzone zimnym dymem, po uwędzeniu delikatnie podsuszamy, żeby uzyskać właściwą konsystencję. Przyprawy dodawane do bydgoskiej to pieprz, czosnek i majeranek.

Andrzej Zawistowski, właściciel masarni we Władysławowie uznał, że kiełbasa bydgoska powstaje znacznie dłużej niż 50 lat. - Bo to najprostsze, co można było wykonać przy świniobiciu. Uwędzenie kiełbasy stwarzało możliwość jej długiego dojrzewania – wyjaśniał.

- Będziemy promować ten produkt i robić go tradycyjnie, z surowców jak najlepszej jakości – obiecał Roman Olszewski właściciel Andróbu w Suchorączku koło Więcborka.

Maciej Zdziarski z firmy Rolmięs wspomniał o normach branżowych z 1964 r. - Mam jeden egzemplarz, gdzie bydgoska jest opisana dokładnie. Tak też ją robimy i dokładamy do tego różyczkę w postaci ekologicznego surowca.

ODR łączy rolników z przetwórcami

Wsparcie w promocji kiełbasy bydgoskiej deklarował też Ryszard Kamiński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie: - Kiełbasa bydgoska powstaje z wieprzowiny, której produkcja przezywa w Polsce kryzys. Nasze województwo szczęśliwie uchroniło się przez ASF, głównym sprawcą tego kryzysu. Zależy nam, żeby rolnicy nie odchodzili od hodowli świń, zachęcamy ich do tego również poprzez wskazanie tych zakładów, które kupują surowiec wysokiej jakości. Łączymy przetwórców z producentami. Tomasz Parzybut zapowiedział kampanię reklamową kiełbasy bydgoskiej. - W najbliższych miesiącach będziemy promować ją w mediach, pracujemy też nad grafiką wspólną dla wszystkich zakładów, które włączą się w promocję bydgoskiej. Zachęcamy do współpracy.

