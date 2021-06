Kilkuset mieszkańców Obór od lat nie może korzystać z komunikacji, bo autobus nie wyrabia na zakręcie

Nabywcy uwierzyli Malanowskiemu, a ten rozsiał małe domki na wielkim obszarze południowo-wschodnich przedmieść Torunia. I – jak twierdzi - na „swoje” osiedla może zajeżdżać z podniesioną głową:

- Oczywiście, mógłbym powiedzieć, że wybudowałem, termin gwarancji minął, więc nic mnie już nie obchodzi. Ale ja też jestem stąd, więc staram się w miarę możliwości pomagać. Kilka razy proponowałem – kupcie materiały, ja zapewnię robociznę. Ale są jakieś problemy z dogadaniem się, w które nie chcę wnikać.

Przystanek widmo

- Nie można powiedzieć. BetPolowi nic nie możemy zarzucić, bo ze swoich zobowiązań wywiązał się dobrze. Zrobił wszystko, co obiecał – przyznaje Joanna Blond z ul. Leśnej. - Natomiast nie mieliśmy pojęcia, że taką gehennę będziemy przechodzić z gminą. Asfaltowa droga na osiedle wybudowana została dopiero 2 lata temu. W razie awarii samochodu, dojazdu do Torunia nie mamy. Co prawda przystanek autobusowy stoi, ale autobusy nie jeżdżą, bo okazuje się, że autobus nie może do nas dojechać. Miało być uruchomienie linii na rozpoczęcie roku szkolnego, później na Wszystkich Świętych, a później okazało się, ze to w ogóle nie jest możliwe. Ktoś po prostu nie pomyślał projektując drogę. To samo z droga dojazdową, która prowadzi do następnych zabudowań – wieczne dziury.