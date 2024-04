Komu się należą pieniądze po zmarłym z ZUS i OFE? Oto jak się o nie starać - zasady [30.04.2024]

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, wyjaśnia, że nasza Czytelniczka musi się udać się do OFE, do którego należał jej mąż.

- Niedawno nagle zmarł mój mąż. Miał 61 lat. Pracował na etacie, do emerytury zostały mu niecałe cztery lata. Niestety, nie doczekał jej, a tak na nią czekał. Mąż był członkiem OFE. Czy należą mi się z ZUS i OFE jakieś pieniądze po mężu? Jak się o nie starać? Dodam, że mamy dzieci? Czy one też mogą wnioskować o pieniądze? - pyta Czytelniczka.

Jak dodaje, gdyby Czytelniczka miała z mężem rozdzielność majątkową, to wszystkie środki w ZUS-ie i OFE przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, a w przypadku ich braku wchodzą w skład spadku.

Kto odziedziczy pieniądze z subkonta i ZUS

Jeśli zmarły nie pozostawał w związku małżeńskim, to wszystkie środki z OFE i subkonta są wypłacane osobom wskazanym lub spadkobiercom.

Gdzie złożyć wniosek: do ZUS-u czy OFE

Jeśli podział środków zaczyna się w OFE, to w ciągu 14 dni od podziału otwarty fundusz emerytalny zawiadamia ZUS o osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w OFE i jaki jest udział tych osób w tych środkach. Następnie ZUS w ten sam sposób dzieli środki zapisane na subkoncie. Zarówno w przypadku otrzymania zawiadomienia o podziale środków z OFE, jak i wpływu do ZUS-u wniosku o wypłatę środków z subkonta, Zakład ma 3 miesiące na to, aby podzielić środki zapisane na subkoncie.

Osoby, które są członkami OFE, a także które urodziły się po 31 grudnia 1968 roku i nie przystąpiły do OFE, mogą za życia dokonywać zmian osób uposażonych i zmieniać ich udział procentowy w dziedziczeniu zgromadzonych środków. Warto na bieżąco aktualizować dane adresowe osób uprawnionych do dziedziczenia. Osoby, które są członkami OFE, nawet jeśli zadecydowały o zaprzestaniu odprowadzania składek do OFE, taką zmianę dyspozycji powinny zgłosić w OFE.