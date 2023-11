KSK Ciech Noteć Inowrocław pokonała Tarnovię. Debiut naszych cheerleaderek - mamy zdjęcia

Mimo zwycięstwa, mecz nie należał do łatwych dla inowrocławian. Po pierwszych dwóch kwartach Tarnovia prowadziła z Notecią 40 do 39. Ostatecznie inowrocławianom, przy dopingu własnej publiczności, udało się wygrać spotkanie 73 do 68.

Ciekawostką meczu był debiut cheerleaderek inowrocławskiego klubu. Dziewczyny przygotowywały się do występu przez wiele tygodni, pod okiem specjalistów ze Szkoły Tańca Raz Dwa, Trzy. Pierwszy występ przed liczna publicznością z pewnością mogą uznać za udany.