Łagodna zima zabieli nam krajobraz śniegiem. Od czwartku także w Kujawsko-Pomorskiiem

- Przelotne opady śniegu przewidywane są we czwartek i piątek oraz w niedzielę. Spadnie około 10 mm śniegu. W najbliższych dwóch tygodniach temperatura w porze dziennej będzie się zmieniać od minus 4 stopni Celsjusza do zera, a nocami od minus 6 także do zera – prognozuje bydgoski synoptyk dr inż. Bogdan Bąk .

Idzie dość ciepły wyż

Już na początku przyszłego tygodnia zaznaczy się tendencja do wzrostu ciśnienia. Zacznie się od około 1020 hPa, a zakończy w okolicach 1035 – 1037 hPa. Gdyby taka sytuacja miała miejsce w czasie wyżu znad północnej Rosji lub z okolic północnej Skandynawii, to mielibyśmy do czynienia z mrozem nawet poniżej – 20 stopni.

- Jednak ten wyż, który będzie kształtował pogodę w regionie prawie do świąt, będzie znacznie cieplejszy. W niektórych dniach słupek rtęci będzie utrzymywał się przez cały czas po „dodatniej stronie”. Ciepły wyż w czasie zimy wcale nie musi oznaczać słonecznej pogody. Pewniaki to mgły, duże zachmurzenie, opady mżawki, a słoneczne chwile są na tej liście na ostatnim miejscu. Ale są też pozytywy takiej aury, na przykład nie trzeba tracić dużo czasu na przygotowanie auta do drogi, czy potrzeba mniej opału do ogrzewania mieszkań - dodaje Bogdan Bąk.