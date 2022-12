Lekarki teraz chcą odpocząć. Pacjenci z Legbąda i Raciąża żałują

Pacjenci o lekarkach z szacunkiem i uznaniem

- Lekarze rodzinni są szczególnie ważni w ośrodkach wiejskich - mówił burmistrz. - Przez te lata były tylko pozytywne opinie na temat oddania, z jakim Panie podchodziłyście do tej pracy. Jakie potrafiłyście zbudować relacje z mieszkańcami. Wielu z nich mówiło do mnie, że już po samym powitaniu z szerokim uśmiechem od razu lepiej się czuli. W Tucholi nawet niektórzy zazdrościli takiej lekarskiej opieki, bo jednak w mieście, ze względu na większą liczbę osób, trzeba było stać do lekarza w kolejce, a w Legbądzie czy Raciążu wystarczyło się umówić na konkretną godzinę. Wspominano, że w 2010 r. udało się dostosować podstawową opiekę zdrowotną do standardów. Przeprowadzono remonty.

Teresa Ossowska wspominała i dziękowała

W imieniu swoim i doktor Maciaszek wypowiedziała się Teresa Ossowska. - Dziękujemy za tak miłe przyjęcie, podziękowania, prezenty i uhonorowanie nas - mówiła. - Pracowałam w Legbądzie 23 lata. Chcę podziękować mojej załodze - pielęgniarkom, z którymi byłam bardzo zżyta. Bez dobrej załogi nie ma dobrej współpracy. Miałam kontakt z trzema burmistrzami - Krzysztofem Joppkiem, Edmundem Kowalskim i Tadeuszem Kowalskim. Z panem burmistrzem Tadeuszem Kowalskim pracowało mi się spokojnie. Nie było problemów, remonty trzeba było zrobić. Dziękuję lekarzom z POZ-ów, z przychodni, kiedy to wspólnie przed laty dyżurowaliśmy w ramach nocnej pomocy lekarskiej.

Ostatnie dni dla lekarki były szczególnie wzruszające. Jak przyznała, niekiedy starsze osoby nie mogą sobie wyobrazić, jak to będzie, gdy nie będzie "naszej pani doktor". - Mówię, że będzie dobrze, bo nie ma ludzi zastąpionych - zdradziła Ossowska. - Jak ja przychodziłam do pracy po wielu latach pracy doktora Kłosowskiego, były te same obawy. No bo przyszła 36-letnia młoda pani doktor. Ale zaufaliśmy sobie, polubiliśmy się. Teraz są chwile wzruszeń, podziękowań, kwiatki, laurki, pamiąteczki.