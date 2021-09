Leki ratujące życie powinny być refundowane - komentuje Karina Obara

Dzieci z guzami mózgu, młode matki cierpiące na złośliwe nowotwory albo wyniszczone zwierzęta. Każdy taki apel to ukłucie poczucia winy. I myślę, że wielu z Państwa czuje się podobnie. Nie wszystkim jesteśmy w stanie pomóc. Często chodzi o wielkie pieniądze na leczenie za granicą. Niejednokrotnie chorzy umierają i nie dożywają operacji. Przesyłamy uciułane grosiki i doskonale wiemy, że nie uda nam się uratować wszystkich w potrzebie. Mamy świadomość, że cierpiący namnażają się w jakimś niesłychanym tempie, a pomoc systemowa potwornie kuleje. Ale czy szansę na przeżycie ma tylko ten, kto ma zabezpieczenie finansowe? To częsty zarzut ubogich wobec lepiej sytuowanych. Niestety, chybiony. Niedawno zmarł mój kolega. Bogaty artysta, który zachorował na raka trzustki. Mimo najlepszych lekarzy zza granicy, nie zdołano go uratować. Odchodzi też inny znajomy. Rak zabija go powoli. Najnowocześniejsza terapia, kochająca rodzina, pieniądze na drogie suplementy diety – to wszystko najprawdopodobniej nie zatrzyma złośliwego nowotworu.