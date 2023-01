Mamy duży apetyt na całą drogę ekspresową S10 przez województwo kujawsko-pomorskie

Bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisał na razie umowy na zaprojektowanie i budowę trzech z czterech odcinków S10 między Bydgoszczą a Toruniem.

Harmonogram przewiduje ukończenie całego 50-kilometrowego odcinka między największymi miastami regionu, a dokładniej od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Toruń Zachód, w 2026 roku. Trasa będzie miała na całej długości po dwa pasy ruchu w obu kierunkach (oddzielone barierami energochłonnymi) plus po pasie awaryjnym. Maksymalna dopuszczalna prędkość jak na każdej drodze ekspresowej to 120 km na godzinę. Na autostradzie można jeździć do 140 km. na godz.