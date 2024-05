Mamy opiekują się dzieckiem, a ZUS płaci zasiłek. W tym roku najwyższy macierzyński w regionie to 21 tys. zł brutto miesięcznie

Jak wynika ze statystyk Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to matki częściej korzystają z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Tylko w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku z urlopu macierzyńskiego w całym kraju korzystało ponad 115 tys. kobiet, a tylko 2,4 tys. mężczyzn. Natomiast zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego w tym okresie otrzymało niemal 185 tys. kobiet i 13,8 tys. mężczyzn.

Im wyższa pensja, tym wyższy zasiłek

- Im to wynagrodzenie wyższe, tym wyższe są odprowadzane składki, a w konsekwencji wyższe świadczenie dla rodziców maluszków. Wpływ na wysokość pobieranego świadczenia ma nasze średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym urodziło się dziecko lub zostało przyjęte na wychowanie - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Rekordowe zasiłki wypłacił toruński ZUS

W tym roku w regionie najwyższy miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego wypłacił ZUS w Toruniu. To zasiłek za 140 dni w wysokości 21 177,80 zł brutto. Podstawa wymiaru tego zasiłku wyniosła 4538,03 zł brutto. Z kolei najwyższy zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego w kwocie 19 689,65 zł brutto wypłacił ZUS w Bydgoszczy za 31 dni. Podstawa zasiłku wyniosła 27 220,73 zł brutto.

Natomiast w ubiegłym roku w Kujawsko-Pomorskiem najwyższy zasiłek macierzyński wyniósł 36 977,92 zł brutto. Wypłacił go toruński Oddział ZUS. Otrzymała go kobieta zatrudniona na umowę o pracę. To zasiłek za 196 dni urlopu rodzicielskiego. Podstawa wymiaru wynosi 6190,44 zł. Drugi najwyższy zasiłek macierzyński wypłacił z kolei ZUS Oddział w Bydgoszczy. 28 128,16 zł brutto za 31 dni urlopu macierzyńskiego otrzymała także mama pracująca na etacie. W jej przypadku podstawa wymiaru wyniosła 27 220,73 zł.