We Włocławku trwa przebudowa przystani przy ul. Płockiej. To już udało się zrobić [zdjęcia] Joanna Maciejewska

Przebudowa przystani przy ul. Płockiej we Włocławku rozpoczęła się pod koniec maja. Nowa część przystani na Zalewie Włocławskim ma być gotowa do końca 2021 roku. Powstanie tam między innymi trzydzieści nowych miejsc cumowniczych, miejsca namiotowe, domki kempingowe, a także pierwszy w mieście wodny plac zabaw. Co już udało się zrobić? Czy uda się zrealizować inwestycję w terminie?