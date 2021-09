We Włocławku można będzie zaszczepić się przeciwko koronawirusowi bez wcześniejszej rejestracji Joanna Maciejewska

Blisko połowa mieszkańców Włocławka jest już w pełni zaszczepiona przeciwko koronawirusowi, a ponad 51 procent przyjęło przynajmniej jedną dawkę. We wtorek 14 września we Włocławku będzie okazja do zaszczepienia się bez rejestracji. Podpowiadamy, gdzie będą wykonywane szczepienia bez konieczności zapisywania się.