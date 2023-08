Na jakim etapie są prace przy wariantach przebiegu S5 w obrębie gminy Grudziądz i okolicy? Mamy podsumowanie konsultacji społecznych

Niespełna miesiąc temu zostało wysłane pismo do samorządowców z Kujawsko - Pomorskiego z terenów przez które są proponowane poszczególne warianty przebiegu S5. Zostały w nim podsumowane m.in. wyniki ankiet z konsultacji społecznych przeprowadzonych w styczniu br.

Są to nadal prace w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, która umożliwi złożenie wniosku o decyzję środowiskową. Jak dodaje Julian Drob, złożenie wspomnianego wniosku planowane jest w przyszłym roku. Na chwilę obecną nie został wybrany preferowany wariant.

Jeśli chodzi o warianty w obszarze powiatu grudziądzkiego, to przypomnijmy najbardziej oprotestowany został wariant tzw. zielony (W2) przebiegający przez gm. Grudziądz i generujący co najmniej kilkadziesiąt wyburzeń zabudowań mieszkalnych m.in. w miejscowościach Biały Bór, Piaski, Pieńki Królewskie, Hanowo. Ten wariant również nie został zaakceptowany przez wójtów z ościennych gmin: Świecia nad Osą i Gruty, przez które również ma on przebiegać. Samorządowcy wypracowali wspólne stanowisko i zaproponowali GDDKiA korektę spornego odcinka, akceptowalną społecznie: