Na tym polega oszustwo "na gołębia" czy "na ptasią kupę". Takie są teraz ulubione metody złodziei OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Złodzieje są coraz bardziej pomysłowi i wykorzystują coraz to nowsze metody, na które łatwo się nabrać. Jedną z nich jest oszustwo "na ptasią kupę" zwana też metodą "na gołębia". Jakie metody stosują najczęściej złodzieje samochodów na parkingach przed sklepami? Na to nabiera się wielu kierowców!

Złodzieje są coraz bardziej pomysłowi i wykorzystują coraz to nowsze patenty. Złodzieje sięgają po nowe metody oszustw, ale często też wracają do starych sztuczek, by okraść z pieniędzy czy telefonu. Stosują kilka prostych metod, na które łatwo się nabrać. Jedną z nich jest oszustwo "na ptasią kupę" zwana też metodą "na gołębia". Warto znać sztuczki złodziei, zwłaszcza że w ostatnich latach liczba kradzieży i oszustw stale wzrasta. Czytaj więcej.