Nowe wyniki badań: Młodzi stają się coraz bardziej radykalni

Poważnym problemem jest rekrutacja do środowisk ekstremistycznych prowadzona w internecie. Co ją wspomaga? Anonimowość i “nieuszczelniona” polityka prywatności. Co sprawia, że niektóre osoby są bardziej podatne na radykalizację niż inne? Zaostrzeniu postaw sprzyja wykluczenie społeczne, nierówności, polaryzacja poglądów politycznych, piętnowanie odmienności i mowa nienawiści. Młodzi, którzy borykają się z odrzuceniem, poczuciem niesprawiedliwości czy zagrożenia to łakomy kąsek dla łowców głów. To do nich najczęściej kierują swój przekaz ugrupowania radykalne i rekruterzy, którzy werbują nowych członków do organizacji.

Badania dowodzą, że dużą rolę odgrywa tu psychologia np. zawężenie myślenia, zniekształcenie obrazu świata, w którym pojawiają się różne koncepcje spiskowe. Jak to się objawia? Ktoś ma poczucie misji, której większość społeczeństwa nie rozumie i nie pochwala. Wzrasta więc w nim poczucie wyobcowania, co silniej wiąże go z grupą, w której jest akceptowany.