Objawy niedoboru żelaza. Takie są reakcje naszego organizmu na niedobór tego składnika

Takie są przyczyny niskiego poziomu żelaza

Poziom żelaza we krwi może się zmniejszać w wyniku:

Żelazo (łac. ferrum) to jeden ze składników hemoglobiny, białka zawartego w czerwonych krwinkach. Żelazo bierze udział w procesie transportowania tlenu i dwutlenku węgla w organizmie, uczestniczy w metabolizmie komórkowym, wpływa na prawidłową budowę i funkcjonowanie mięśni.

Zapotrzebowanie organizmu na żelazo

Według obowiązujących norm, kobiety potrzebują na dobę 2 mg żelaza, natomiast mężczyźni - 1 mg żelaza. Żelazo, które zostaje dostarczone do organizmu wraz z pokarmem, przyswajane jest tylko częściowo, dlatego ważne jest, by dostarczać więcej żelaza, niż wynoszą normy. Zalecana dawka to 10–20 mg na dobę.