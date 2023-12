Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść ogórków kiszonych. Im kiszonki mogą bardzo zaszkodzić

Ogórki kiszone to król wśród zimowych przystawek na polskich stołach. To bardzo smaczne, zdrowe, przetworzone warzywa, ale czy na pewno dla wszystkich? Te osoby nie powinny jeść ogórków kiszonych, im może taka dieta zaszkodzić! Oto lista tych, którzy powinni uważać na kiszone ogórki.

Wyobrażacie sobie zimę bez ogórków kiszonych? To jeden z najbardziej charakterystycznych elementów polskiej kuchni. Jedni sami przygotowują przetwory, inni kupują gotowe słoiki w sklepach lub na wagę w popularnych warzywniakach. Ogórki kiszone są bardzo zdrowe, mają mnóstwo witamin, ale to nie jest rarytas dla każdego. Czy ogórki kiszone są zdrowe? Komu mogą zaszkodzić ogórki kiszone? Lista nie jest wcale krótka, sprawdźcie!

Ogórki kiszone to król wśród zimowych przystawek na polskich stołach. Lubimy je w postaci dodatków do drugiego dania, z ogórków kiszonych zrobimy pyszną zupę, a wielu z nas wcina kiszone ogórki po prostu w formie przekąsek. To bardzo smaczne, zdrowe, przetworzone warzywa, ale czy na pewno dla wszystkich? Te osoby nie powinny jeść ogórków kiszonych, im może taka dieta zaszkodzić!

Komu szkodzą ogórki kiszone. Takie warzywa to mnóstwo zysków, ale nie dla każdego!

Kiszonki są z ludzkością od tysięcy lat. Pierwsze fermentowane owoce zjadano już w starożytnej Mezopotamii, potem także w Grecji i Rzymie. Nie tylko ogórki, ale kiszone warzywa i owoce ceniono za oryginalny smak, ale także liczne walory zdrowotne. Dziś królują na stolach przede wszystkim w Europie Środkowej, szczególnie popularne są w Niemczech i Polsce.

Czy warto jest ogórki kiszone? Lista powodów jest bardzo długa. Mnóstwo witamin na liście

No właśnie, czy ogórki kiszone są zdrowe? Co wnoszą do naszego organizmu? Przede wszystkim mają mnóstwo witamin z grupy B, C i A. Dzięki temu kiszone warzywa bardzo wzmacniają skórę i paznokcie. Ogórki kiszone pozytywnie wpływają na cholesterol.

Polacy kochają ogórki kiszone. Kto nie powinien ich jeść?

Ogórki kiszone warto jeść właśnie w chłodne, jesienne dni. Tak przetworzone warzywa poprawiają odporność organizmu oraz zwalczają przeziębienia, zawierają bardzo dużo witaminy C. Masz katar jesienią? Sięgnij do słoika po kiszony ogórek. Do tego dostarczają organizmowi magnez, żelazo, wapno, fosfor i potas.

Sok z kiszonych ogórków pomaga na kaca? Nie tylko. Kiszonki wzmacniają trawienie

Dietetycy przekonują, że ogórek kiszony doskonale sprawdza się jako naturalny probiotyk. Dzięki takiemu dodatkowi do naszych dan poprawimy działanie układu trawiennego ze względu na dużą zawartość kwasu mlekowego. I to wcale nie jest miejska legenda: sok z kiszonych ogórków faktycznie pomaga na niedyspozycje po spożyciu alkoholu, czyli popularnego kaca.

Ogórki kiszone to zdrowie warzywa, ale jest długa lista osób, które nie powinny jeść dużo lub nawet wcale ogórków kiszonych. Sprawdź!

Dlaczego warto jeść ogórki kiszone - oto kolejne powody

obniżają poziom cholesterolu we krwi, zmniejszają ryzyko wystąpienia miażdżycy oraz chorób serca

poprawiają kondycję skóry, włosów i paznokci

przeciwdziałają migrenom i zmniejszają uczucie stresu

niska zawartość kalorii, średnio ok. 10 w jednym ogórku kiszonym

Wideo Tomasz Pawlak - Dolnośląska Kraina Rowerowa