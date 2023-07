Oto nowy dom Ani i Grzegorza Bardowskich z programu Rolnik Szuka Żony. Zobaczcie zdjęcia! OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Ania i Grzegorz Bardowscy poznali się w drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony". Grzegorz wziął udział w programie TVP 1, bo chciał znaleźć miłość swojego życia. I znalazł. W Ani zakochał się niemal od pierwszego wejrzenia.Tak wyglądają wnętrza nowego domu Bardowskich z programu "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia >>>> Screen z programu "Pytanie na śniadanie" / AKPA/ Gałązka Zobacz galerię (17 zdjęć)

Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej medialnych par, które znamy z programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. Ich codzienne życie możemy podglądać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dzięki temu widzieliśmy, jak budowali nowy dom, jak go urządzali i jak wielką im to sprawiało radość. Zobaczcie, jak dziś wyglądają wnętrza ich fantastycznego domu.