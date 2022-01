Piętrzą się problemy hodowców świń. Ceny w kujawsko-pomorskim skupie [styczeń 2022]

- ASF, zmniejszony eksport, drogie pasze, niskie stawki, wysokie koszty energii, niskie zainteresowanie materiałem hodowlanym– to tylko niektóre problemy z jakimi borykamy się my hodowcy świń. Jeszcze do tego należy dodać czarny PR organizacji mieniących się obrońcami zwierząt. Nic więc dziwnego, że stad w Polsce ubywa i nie wystarczająca jest tutaj pomoc, jaką chce skierować Ministerstwo Rolnictwa do stad maciorowych. Pomimo tej zachęty, rolnicy odchodzą od produkcji tucznika, ponieważ jednorazowa pomoc nie zlikwiduje problemu braku rentowności produkcji. Aby móc myśleć o utrzymaniu stad maciorowych, potrzebna jest taka pomoc w formie cyklicznej, połączona z dotacją do zakupu materiału hodowlanego, tak aby chlewnie w Polsce mogły się rozwijać - opisuje Bartosz Czarniak (Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus, źródło: Facebook)