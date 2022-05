Podwyżka czynszu w TBS w Grudziądzu. Póki co podwyżką nie zostali objęci najemcy z Rożanowicza

Należy tutaj wspomnieć, że cały zasób GTBS-u jest budowany w kredycie. - Jeszcze żaden dom nie jest spłacony - mówi prezes Barwik.

W tzw. podstawowym zasobie, który obejmie podwyżka czynszu od lipca br., jest 600 mieszkań.

- W moim przypadku to jakieś 25 zł więcej do rachunku. Może nie wydawać się, że to sporo, ale to już druga podwyżka w ciągu dwóch lat. Wtedy o 1,60 zł na metrze kwadratowym, teraz kolejne 50 groszy - mówi nam jedna z lokatorek mieszkań GTBS-u przy ul. Chełmińskiej. - Inflacja, szalejące ceny...to wszystko sprawia, że podchodzimy do tego z dużym niepokojem.