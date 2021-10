Polak z Bydgoszczy na misji kosmicznej? To możliwe, bo stanął przed historyczną szansą

- Dlaczego chce pan zostać astronautą?

Jako dziecko o tym nie myślałem. Podobał mi się mundur i chciałem go jak najszybciej założyć. Wybrałem Ogólnokształcące Liceum lotnicze w alma mater naszego lotnictwa w Dęblinie. Zainspirował mnie mój tata. Miałem wtedy 14 lat. Przeszedłem ostrą selekcję, testy psychologiczno-fizyczne, badanie w komorze niskich ciśnień (lot symulowany na 3500 metrów), mnóstwo wyrzeczeń. I się udało. Po czterech latach pomyślałem, że może zostanę jednak aktorem. Zdałem nawet egzaminy do Akademii Teatralnej im. Zelwerowicza w Warszawie. Ale ostatecznie trafiłem do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, znanej w Europie Szkoły Orląt. W 2001 r. stałem się podchorążym - adeptem lotnictwa tej uczelni. W 2005 r. miałem promocję na stopień oficerski. Równolegle zacząłem studiować na Politechnice Warszawskiej - specjalność lotnictwo i kosmonautyka.