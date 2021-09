Porażka Energi Toruń w turnieju, ale już nadciągają posiłki

Od porażki z AZS UMCS Lublin rozpoczęły "Katarzynki" udział w VI Memoriale Stanisława Łęgowskiego. Wynik nie jest zły, biorąc pod uwagę, że dla rywalek był o już kolejny test przed sezonem i zagrały w pełnym składzie.

ENERGA Toruń-AZS UMCS Lublin 60:82 (16:25,14:20,17:22,13:15)

ENERGA: Aleksandra Pszczolarska 17 (1), Evelyn Adebayo 13 (1), Shayla Bennett 12 (2), Łucja Grzenkowicz 6 (1), Marta Wieczyńska 6 (2), Zuzanna Urban 5 (1), Karolina Podkańska 1, Marta Nowicka 0.

Energa wciąż jest w trakcie budowy drużyny i w turnieju ma tylko dwie Amerykanki w składzie. Wkrótce dołączy do drużyny 26-latka z USA, Tyler Scaife. Mierząca 173 centymetry rzucająca, to gwiazda drużyny Rutgers University, z której była draftowana w 2018 roku z numerem 20 do WNBA przez Phoenix Mercury. W seniorskim sezonie NCAA1, zdobywała średnio 19.4 punktów, 2.8 zbiórek i 1.7 asysty.