Pożar w remizie strażaków OSP Łasin pod Grudziądzem. Straty spore. Szybka reakcja pomocy wiceministra Tomasza Szymańskiego

- Jak usłyszałem, że pali się remiza to jakbym usłyszał, że pali się mój dom... - wspomina Paweł Hinz z OSP Łasin . - Na szczęście gotowość bojową mamy zachowaną. Ta część gdzie jest sprzęt ratowniczo - gaśniczy nie była objęta ogniem.

- Przeczytałem o pożarze OSP Łasin w "Pomorskiej" i nie było na co czekać. Reakcja była naturalna. Pierwsze co, telefon do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z pytaniem jakie mamy narzędzia, aby pomóc gdyż bezwzględnie trzeba wesprzeć druhów OSP Łasin - mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański.