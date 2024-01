Tłusty Czwartek 2024 - oto tradycyjny przepis na domowe pączki z dżemem

TŁUSTY CZWARTEK 2024. Oto przepis na tradycyjne domowe pączki z dżemem, marmoladą lub konfiturą z róży

Składniki na około 40 pączków:

1 kg mąki pszennej

50 g świeżych drożdży lub 3 saszetki (21 g) drożdży suchych

100-150 g cukru

500 ml mleka

6 żółtek

1 całe jajko

5-6 łyżek oleju lub 100 g masła

pół laski wanilii (lub małe opakowanie cukru wanilinowego)

40 ml spirytusu

sok i skórka otarta z 1 cytryny

pół łyżeczki soli

tłuszcz do smażenia

konfitura do nadziania

cukier puder do posypania lub lukier (1 szklankę cukru pudru rozprowadzić z 2-3 łyżkami gorącej wody)

Wykonanie:

Mąkę przesiać, wymieszać z suchymi drożdżami. Jeśli wykorzystujemy świeże drożdże, najpierw należy zrobić rozczyn.

Dodać pozostałe składniki i dobrze wyrobić. Pod koniec dodać rozpuszczony tłuszcz. Wyrabiać jeszcze kilka minut, aż ciasto będzie gładkie i elastyczne. Ciasto uformować w kulę, włożyć do oprószonej mąką miski, przykryć i odstawić w ciepłe miejsce aż podwoi swoją objętość (około 1,5 godziny).

Wyrośnięte ciasto wyjąć na oprószony mąką blat. Pączki formować ręcznie - odrywać kawałki ciasta o wadze około 50 g. W tym momencie pączki można nadziać konfiturą lub dżemem (po ok. 1 pełnej łyżeczce. Uformować kulki a następnie odłożyć je na stolnicę oprószoną mąką pszenną. Tak przygotowane pączki przykryć i pozostawić w cieple na około 20-25 minut, aż ponownie podwoją objętość.

Tradycyjne domowe pączki smażyć w głębokim tłuszczu, w temperaturze 175ºC, z obu stron, na złoty kolor. Najlepiej do smażenia pączków nadaje się smalec, jeśli jednak nie macie smalcu, możecie smażyć pączki na oleju arachidowym lub oleju ryżowym. Ważne, aby był to olej, który ma wysoką temperaturę dymienia, czyli nadaje się do długiego, głębokiego smażenia.

Usmażone pączki wyjąć, osączyć na papierowym ręczniczku, posypać cukrem pudrem lub udekorować lukrem.