Kujawsko-pomorska gęsina na św. Marcina. Gotował Mateusz Gessler. Sprawdźcie przepisy

- Marszałek Piotr Całbecki zaprasza mieszkańców do udziału w konkursach kulinarnych, gdzie można wygrać gęsie tuszki. W tym roku jest ich 2022 – informuje Beata Krzemińska, rzecznik prasowa marszałka województwa.

To element kampanii „Kujawsko-pomorska gęsina na św. Marcina”, którą realizuje urząd marszałkowski. Zachęca ona do świętowania niepodległości wśród rodziny i przy stole, na którym gości kujawsko-pomorska gęsina.