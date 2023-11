Przepis na uszka z grzybami do barszczu. Przepis Magdy Gessler - sprawdzony pomysł na uszka

Przepis na uszka Magdy Gessler. Uszka to niewielkie, gotowane w wodzie pierogi w kształcie ucha, wypełnione farszem, m.in. grzybowym, mięsnym, szpinakowym czy serowym. Przepis na wigilijne uszka z grzybami nie jest skomplikowany. Ciasto na wigilijne uszka z grzybami z tego przepisu wychodzi idealne - elastyczne, miękkie, cienkie - niebo w gębie.

Uszka - przepis na wigilijne uszka z grzybami

Wigilijne uszka z grzybami i idealny dodatek do barszczu czerwonego - zupy, która pojawia się na wigilijnych stołach w Polsce najczęściej. Uszka z grzybami robi się dość łatwo, jednak przygotowanie ich wymaga cierpliwości i precyzji.

Ciasto na uszka

Sekretem przepisu na uszka do barszczu jest ciasto. Idealne ciasto na wigilijne uszka z grzybami powinno być elastyczne, dobrze się kleić a po ugotowaniu powinno być miękkie i cienkie. Ciasto na uszka będzie kryło w sobie smakowity i aromatyczny farsz grzybowy. Jak zrobić idealne ciasto na uszka z grzybami do wigilijnego barszczu? Sposobów na ciasto na uszka jest wiele.Najważniejsze pytanie brzmi: czy do ciasta na uszka dodawać jajko/żółtko? Są zwolennicy ciasta na uszka bez żółtka, są i tacy, którzy nie wyobrażają sobie nie dodawać do niego jajka. Najlepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie obu przepisów i wybranie ulubionego. W cieście na uszka z grzybami najważniejsza jest jednak... cierpliwość. Przygotowując ciasto na uszka, podobnie jak ciasto na pierogi, trzeba uzbroić się w cierpliwość i starannie je wyrobić.

Ciasto na uszka powinno także odpocząć, nim zabierzemy się za lepienie. Dobrze zostawić je na 10-15 minut w spokoju pod ściereczką.

Uszka - sprawdzony przepis na ciasto

Przepis na uszka - ciasto: 2 szklanki mąki pszennej

4 łyżki oleju

3/4 szklanki gorącej wody

szczypta soli Przepis na uszka - wykonanie:

Mąkę przesiać na stolnicę, dodać szczyptę soli, stopniowo dodawać gorącą wodę i olej w temperaturze pokojowej, wyrabiając jednocześnie elastyczne, gładkie ciasto. WAŻNE! Nie wkładamy ręki we wrzątek, tylko zasypujemy go mąką, początkowo mieszamy ciasto tępą stroną noża. Dobrze wyrobione ciasto na uszka odstawić na ok. 15 minut przykryte miską lub ściereczką.

Ciasto na uszka podzielić na pół. Jedną połowę schować z powrotem pod ściereczkę, drugą cienko rozwałkować. Z ciasta na uszka wycinać kółeczka, nakładać farsz grzybowy. Uszka gotować w osolonej wodzie aż wypłyną. Powtórzyć czynność z odłożoną wcześniej drugą porcją ciasta.

Przepis na uszka - farsz grzybowy: 70 g suszonych grzybów

cebula

1 łyżka bułki tartej

sól, pieprz Farsz do uszek - wykonanie:

Suszone grzyby zalać wodą i odstawić na co najmniej 1 godzinę (najlepiej na noc). Po tym czasie zlać wodę i dokładnie wypłukać grzyby. Ponownie zalać je zimną wodą i postawić garnek na małym ogniu. Grzyby powinny się powoli gotować przez ok. 1 godzinę.

Ugotowane grzyby odcedzić, wystudzić i drobno posiekać. Cebulę pokroić w kostkę, smażyć na złoto na małym ogniu. Posiekane grzybki, usmażoną cebulkę i łyżkę bułki tartej dokładnie wymieszać. Na koniec doprawić farsz do uszek odrobiną soli i pieprzu.

Uszka - przepis Magdy Gessler

Sprawdzony przepis na uszka ma oczywiście Magda Gessler. Znana restauratorka w przepisie na ciasta na uszka używa jajka.

Uszka Magdy Gessler - składniki ugotowane suszone grzyby(borowiki lub podgrzybki) - 350 g

cebula

posiekana natka pietruszki- 1 łyżka

mąka - 1 szklanka

jajko

masło - 2 łyżki

sól, pieprz Uszka Magdy Gessler - wykonanie

Przesiać mąkę przez sitko. Dodać żółtko, odrobinę soli i dolewając ciepłej wody zagnieść ciasto. Dodać roztopioną łyżkę masła i wyrabiać, aż ciasto będzie gładkie i elastyczne Zeszklić drobno posiekaną cebulę na maśle, dodać grzyby i natkę pietruszki. Podsmażyć i doprawić solą i pieprzem. Rozwałkować ciasto na cienki placek, wycinać kwadraciki, układać nadzienie i lepić uszka. Wrzucać do lekko osolonej wrzącej wody i gotować, aż wypłyną na powierzchnię. Wyjmować łyżką cedzakową. Przed podaniem do barszczu można lekko posypać szczypiorem.

