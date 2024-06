Przy tych schorzeniach nie można pić kawy rozpuszczalnej. Oto kiedy nie jest wskazana [13.06.2024]

Kawa to jeden z najczęstszych napojów spożywanych na gorąco, choć można ją pić także w wersji na zimno. Kawa pochodzi z Etiopii, w Europie pojawiła się około XVI wieku.

Przeczytaj: Kawa - przy tych objawach koniecznie zrezygnuj z jej picia. Oto kiedy może zaszkodzić

Kawa to napój który pobudza, dzięki zawartej w niej kofeinie. Jeśli wybierzemy kawę dobrej jakości nie dodamy do niej cukru i mleka będzie to zdrowy niskokaloryczny napój, który wywiera korzystny wpływ na nasz organizm.

W kawie znajdują się witaminy: B2, B3, B5 oraz magnez, potas czy mangan. Mają one dobry wpływ na nasz organizm.