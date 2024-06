Przy tych schorzeniach unikaj picia herbaty z torebki. Te herbaty nie są najlepszym wyborem [20.06.24]

Co zawiera herbata?

Może być zaskoczeniem, ale liście herbaty zawierają więcej kofeiny niż ziarna kawy - mowa o około 3-3,5% w porównaniu do 1-2%. To jednak kawa, która dzięki procesowi parzenia, przedostaje do nas więcej tej pobudzającej substancji. Średnia zawartość kofeiny w standardowym kubku czarnej herbaty to około 47 mg, co sprawia, że kawa pozostaje bardziej pobudzającym napojem.

Jeśli jesteśmy fanami tego napoju musimy wiedzieć, ze najlepszym wyborem będzie herbata liściasta zaparzana bezpośrednio przed spożyciem. Zdecydowanie najsłabszym wyborem będzie herbata w torebce. Niestety torebka od herbaty może zawierać wiele niebezpiecznych substancji.

Wygodne rozwiązanie jakim jest torebka herbaty, nie tylko już z odmierzoną dawką ale też łatwa do usunięcia z naczynia. Podobnie jak w przypadku kawy rozpuszczalnej tak i w przypadku herbaty w torebce powstają one z najniższej jakoś surowca.