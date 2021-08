Raport o dyskryminacji w Bydgoszczy. Dwugłos: Anna Mackiewicz i Krystian Frelichowski

Zobacz wideo: Casting do filmu "Negatyw" Roberta Wichrowskiego w Bydgoszczy

Anna Mackiewicz, radna, SLD Lewica Razem

Bydgoszcz ma problem z dyskryminacją?

Większość tych problemów jest uniwersalna. Inaczej jest w miastach, inaczej na wsi. W przypadku polityk, np. wobec seniorów, Polska jest za innymi krajami. Ale w ostatnich latach przeżyliśmy pewną rewolucję. Być może sięga ona czasu, kiedy wchodziliśmy do UE. Mówiąc o działaniach antydyskryminacyjnych, nie mamy na myśli już tylko chęci zapewnienia, np. seniorom, podstawowych warunków bytowych – dachu nad głową, żywności. Obecnie równie ważne jest prawo nie tylko tej, ale i innych grup społecznych np. do kontaktu z kulturą, do kontaktów społecznych. Mamy większe oczekiwania, a ich spełnianie wpisuje się w widzenie podstawowych praw człowieka.